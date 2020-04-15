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Filistin'de camiler ramazanın ilk günlerinde de açılmayacak

Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği olağanüstü halin (OHAL) devam edeceği ve ramazanın ilk günlerinde camilerin kapalı olacağını belirtti.

15.04.2020 18:06 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:06
Filistin'de camiler ramazanın ilk günlerinde de açılmayacak
Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh Muhammed Hüseyin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında ilan ettiği olağanüstü halin (OHAL) devam edeceği ve ramazanın ilk günlerinde camilerin kapalı olacağını belirtti.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Şeyh Hüseyin, camilerin OHAL nedeniyle ramazan ayının ilk günlerinde de açılmayacağına işaret ederek, teravih namazlarının evlerde kılınacağını söyledi.
OHAL'in sona ermesi durumunda bile camilerin açılışının Kovid-19 salgınının durumuna bağlı olduğuna vurgu yapan Şeyh Hüseyin, Filistinlilere salgının yayılmasının engellenmesi için evlerinde kalmaya devam etmeleri çağrısı yaptı.
Filistin hükumeti Kovid-19 nedeniyle 6 Mart'ta, ay sonuna dek uygulanmak üzere OHAL ilan etmiş, Filistin Devlet Başkanı Abbas da 3 Nisan'da OHAL'in bir ay daha uzatılmasına karar vermişti.
Filistin makamlarının verilerine göre, işgal altındaki Doğu Kudüs de dahil olmak üzere İsrail ablukası ile işgali altındaki Filistin topraklarında toplam vaka sayısı 329'a yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Muhammed Hüseyin, Filistin, Kudüs, Güncel
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