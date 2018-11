Filistin'de Çocuklara Uygulanan Şiddet Güney Afrika'da Anlatıldı

22 Kasım 2018 Perşembe 02:09



CAPE Güney Afrika 'da, İsrail 'in Filistinli çocuklara uyguladığı insan hakları ihlalleri Cape Town 'daki Filistin müzesinde organize edilen programda anlatıldı.İsrail askerlerinin düzenlediği baskında başından vurularak yaralanan 15 yaşındaki Filistinli Muhammed Tamimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin'de yaşamın giderek zorlaşmasına rağmen canları pahasına topraklarını terk etmeyi düşünmediklerini söyledi.Tamimi, İsrail askerlerinin işledikleri insanlık suçlarının dünyaya yayılmasını engellemek için öldüremedikleri kişileri hastaneden çıkar çıkmaz gözaltına alarak farklı ifade verdirtmeye çalıştıklarına dikkati çekerek, "Başımdan vurulduktan sonra 7 kez ameliyat oldum. Evimde iyileşmeye çalışırken yine bir baskınla gözaltına alındım. Beni kendilerinin vurmadığını ve bisikletten düştüğüm için yaralandığımı söylemem için bana baskı yaptılar." dedi.Ayrıca Tamimi, İsrail askerleri tarafından yapılan baskınlarda çok sayıda çocuğun yaralı kurtulduğunu aktardı.Kuzeninin de kendisi gibi 9 yaşındayken yüzünden yaralandığını ve hastaneden çıkınca ifadesini değiştirmesi için gözaltına alındığını aktaran Tamimi, 7 yaşındaki bir arkadaşının ise sebepsiz yere gözaltına alındığını dile getirdi.Tamimi, yaşanan zulmün bir an önce son bulması için dua ettiğini belirterek, "Bize dünyanın çeşitli yerlerinden yardımlar geliyor fakat en çok bu zulmü bitirici yönde atılacak adımlara ihtiyacımız var. Biz Filistin'in çocukları olarak her şeye rağmen topraklarımıza sonuna kadar sahip çıkacağız, evlerimizi terk etmeyeceğiz." diye konuştu.Programın açılış konuşmasını yapan çocuk hakları aktivisti Nadia Meer ise Muhammed Tamimi'nin hikayesinin Filistinli çocukların sıradan hayatından bir örnek olduğunu kaydetti.Meer, Filistinli çocukların doğdukları topraklarda her gün baskı, şiddet ve hatta ölümle karşı karşıya kaldığını anlattı.AA muhabirine de açıklamalarda bulunan Nadia Meer, Filistinli çocukların durumunun savaş ve baskılardan kaçarak dünyanın farklı yerlerindeki mülteci kamplarında yaşayan çocukların hayatından zor olduğunu söyleyerek, "Koşullar yetersiz olsa da kamplarda yaşayan çocukların en azından hayatları güvence altında." ifadelerini kullandı.