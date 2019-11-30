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Filistin'de Hz. İsa'nın beşiğinin parçasının gelişi kutlandı - BEYTULLAHİM

Filistin'deki Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın beşiğinin kalıntılarından bir parçanın Roma'dan Filistin'e iade edilmesi münasebetiyle Kudüs yakınlarındaki Beytüllahim'de bulunan Doğuş (Mehd) Kilisesi'nde ayin düzenledi.

30.11.2019 20:11 | Son Güncelleme: 30.11.2019 20:14

'deki Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın beşiğinin kalıntılarından bir parçanın 'dan Filistin'e iade edilmesi münasebetiyle Kudüs yakınlarındaki 'de bulunan (Mehd) Kilisesi'nde ayin düzenledi.

Beşiğin kalıntısının, resmi törenle Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Doğuş Kilisesi'ne getirilmesiyle birlikte çanlar çalındı ve ayinler düzenlendi. Törene din adamları, bakanlar, yetkililer ve Filistinli Hristiyanların yanı sıra turistler de katıldı.

Boyutu birkaç santimetreyi geçmeyen beşik kalıntısı, yedinci yüzyıldan beri, İtalya'nın başkenti Roma'nın büyük kiliselerinden Santa Maria Maggiore Bazilikası'nda tutuluyordu.

Filistin Tarihi Eserler ve Turizm Bakanı Rula Muayaah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'ten, Hz. İsa'nın beşiğinin Doğuş Kilisesi'ne iade edilmesini talep ettiğini, ancak Papa'nın, beşikten sadece küçük bir parçayı iade etmeye karar verdiğini söyledi.

Kalıntının 2 bini yılı aşkın bir geçmişi olduğunu dile getiren Muayaah, bunun Doğuş Kilisesi'ne bir ayrıcalık ve değer katacağını ifade etti.

Beşik kalıntısı, bugünden itibaren Doğuş Kilisesi'nde görülebilecek.

Doğuş Kilisesi, Hristiyan dünyasının en önemli kutsal mekanlarından kabul ediliyor. İmparator Konstantinus'un annesi Azize Helena tarafından 338 yıllarında inşa ettirilen kilise, tüm dünya Hristiyanları tarafından ziyaret ediliyor.

Filistin'de Hz. İsa'nın beşiğinin parçasının gelişi kutlandı - BEYTULLAHİM

Beytüllahim, Filistin, Doğuş, Roma, Güncel

Kaynak: AA


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