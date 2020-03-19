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Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması

Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan korona virüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

19.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 19.03.2020 00:00
Filistin'de karantinadaki hastaya sürpriz doğum günü kutlaması
Filistin'in Beytüllahim kentinde karantinada bulunan korona virüs hastası kadına, sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Filistin'de korona virüs vaka sayısının 44'e yükselmesiyle sağlık çalışanları, virüs bulaşan hastalara moral veriyor. Beytüllahim kentindeki karantina altında bulunan korona virüs taşıyan kadına sağlık çalışanları tarafından sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Sağlık çalışanları şarkı söyleyerek doğum gününü kutladıkları virüs tedavisi gören kadına moral vermeye çalıştı. - BEYTÜLLAHİM
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Kaynak: İHA

Etiketler : Beytüllahim, Filistin, Güncel

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