Filistin'de koronavirüs tedbirleri
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi.
15.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:51
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye'nin açıklaması RAMALLAH - Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirlerle ilgili Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki ofisinde basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısına, Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle de katıldı.
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Kaynak: AA
Haberin Videosu :Filistin'de koronavirüs tedbirleri
Etiketler : Batı Şeria, Ramallah, Filistin, Güncel
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