Filistin'de palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor (2)

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İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentiPalmiye atığından kağıt mendil üreten fabrikaKağıt mendillerin üretilme aşamasıFabrikayı kuran Filistinli Tarık Saade ile röportajÜretilen kağıt mendillerin paketlenmesiFabrikaya verilen kalite belgeleri İşgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde palmiye atığından kağıt mendil üretiliyor.

Eriha kentinde bulunan fabrikanın sahibi Filistinli Tarık Saade, palmiye atıklarını kağıt mendile dönüştürme hikayesini AA muhabirine anlattı.

Bu konuda hazırladığı bir araştırmayla 7 yıl önce yola çıktığını belirten Saade, 2014 yılında geldiği noktanın ona cesaret verdiğini ve umutlandırdığını söyledi.

Saade fabrikası için "dünyada ilk" diyor

Filistin kurumlarından buluşunun patentini aldığını ifade eden Saade, daha sonra Eriha kentinde "dünyada ilk kez palmiye yapraklarından kağıt üreten" bir fabrika kurduğunu ifade etti.

Fabrikada halihazırda palmiye atıkları ve yapraklarından yüzde 76 oranında selüloz elde ettiğini aktaran Saade, fabrikada çalışan işçilerin, verimli toprakları nedeniyle palmiye ağaçlarının yoğun olduğu Eriha'da, tonunu 100 dolara satın aldığı palmiye atıkları topladıklarını ifade etti.

Mendil fabrikasının müdürü Muhammed Humeydan da kağıt mendil üretiminin çok vakit ve çaba istediğini söyledi.

Kaynak: AA