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Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama: 62 yaralı

Filistin'de bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde patlama meydana geldi.

18.02.2020 16:11 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:11Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama: 62 yaralı

'de bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde patlama meydana geldi.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Filistin'in El-Halil şehrinde bulunan üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrası 62 öğrencinin yaralandığı belirtildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yapılan ilk yardımın ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Ayrıca, ilk belirlemelere göre patlamanın arızalı emniyet vanalarından ve sıcak su basıncından dolayı meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Patlama sonrası görüntü

-Yükselen duman

-Etraftaki öğrenci kalabalığı



Filistin, Güncel

Kaynak: DHA

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