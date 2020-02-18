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Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama 62 yaralı

Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama 62 yaralıFilistin, (DHA)- Filistin'de bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde patlama meydana geldi.

18.02.2020 16:55 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:59
'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama 62 yaralı
Filistin, (DHA)- Filistin'de bir üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde patlama meydana geldi.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Filistin'in El-Halil şehrinde bulunan üniversitenin merkezi ısıtma sisteminde patlama meydana geldi. Meydana gelen patlama sonrası 62 öğrencinin yaralandığı belirtildi.
Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, yapılan ilk yardımın ardından yaralıların hastaneye kaldırıldığı bildirildi.
Ayrıca, ilk belirlemelere göre patlamanın arızalı emniyet vanalarından ve sıcak su basıncından dolayı meydana geldiği belirtildi.
Filistin'de üniversitenin ısıtma sisteminde patlama 62 yaralı

Filistin, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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