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Filistin'de yeni 7 korona virüs vakası tespit edildi

Filistin'de yeni 7 korona virüs daha tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 115'e yükseldi.

30.03.2020 15:53 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:53
Filistin'de yeni 7 korona virüs vakası tespit edildi
Filistin 'de yeni 7 korona virüs daha tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 115'e yükseldi.

Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken Filistin'de yeni 7 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 115'e yükseldi. Batı Şeria'da vakaların 106'sı, Gazze Şeridi'nde ise 9'u kaydedildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ghassan Nimr "Son 24 saatte 629 kişiye korona testi yapıldı ve 7'si pozitif çıktı. Yeni tespit edilen 7 vakadan 6'sı aynı köyde yaşıyor" ifadelerini kullandı.

Nimr, doğrulanan vakaların 85'inin 20 ile 59 yaşları arasında, 8'inin 60 ile 69 arasında ve 3'ünün ise 70 yaşı üzerinde olan olduğunu söyledi. Nimr, 115 vakanın 64'ünün erkek 51'inin kadın olduğunu ifade ederek 20 vakanın ise iyileştiğini dile getirdi. - KUDÜS

Kaynak: İHA

Etiketler: Batı Şeria, Filistin, Gazze, Güncel
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