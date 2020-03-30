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- Filistin'de yeni 7 korona virüs vakası tespit edildi- Filistin'deki vaka sayısı 115'e yükseldi

- Filistin'de yeni 7 korona virüs vakası tespit edildi Filistin'deki vaka sayısı 115'e yükseldi Filistin'de yeni 7 korona virüs daha tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 115'e yükseldi.

30.03.2020 20:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 20:06
- Filistin 'de yeni 7 korona virüs vakası tespit edildi
Filistin'deki vaka sayısı 115'e yükseldi
KUDÜS - Filistin'de yeni 7 korona virüs daha tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 115'e yükseldi.
Korona virüs dünya genelinde yayılmaya devam ederken Filistin'de yeni 7 vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 115'e yükseldi. Batı Şeria'da vakaların 106'sı, Gazze Şeridi'nde ise 9'u kaydedildi. İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Ghassan Nimr "Son 24 saatte 629 kişiye korona testi yapıldı ve 7'si pozitif çıktı. Yeni tespit edilen 7 vakadan 6'sı aynı köyde yaşıyor" ifadelerini kullandı.
Nimr, doğrulanan vakaların 85'inin 20 ile 59 yaşları arasında, 8'inin 60 ile 69 arasında ve 3'ünün ise 70 yaşı üzerinde olan olduğunu söyledi. Nimr, 115 vakanın 64'ünün erkek 51'inin kadın olduğunu ifade ederek 20 vakanın ise iyileştiğini dile getirdi.
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- Filistin’de yeni 7 korona virüs vakası tespit edildi- Filistin’deki vaka sayısı 115’e yükseldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Filistin, Güncel

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- Filistin'de yeni 7 korona virüs vakası tespit edildi- Filistin'deki vaka sayısı 115'e yükseldi
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