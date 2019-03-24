Filistin'den Romanya ve Honduras'a Kudüs Tepkisi

Filistin
Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Romanya
'nın Tel Aviv
'deki büyükelçiliğini Kudüs
'e taşıma, Honduras
'ın Kudüs'te diplomatik misyon açma kararına tepki gösterdi.
Ureykat yaptığı yazılı açıklamada, "Romanya ve Honduras kararları, ABD
Başkanı Donald Trump
yönetimini ve dünyadaki aşırı sağcıları razı etmek için bölgeyi ateşe vermeye katkı sağlayan terk taraflı ve yasa dışı adımdır. Bu, İsrailli aşırı sağcıların, uluslararası hukuka ve yasalara aykırı ihlallerini sürdürmesine teşvik ediyor. " ifadesini kullandı.
Bunların Filistin halkına çözümlerin dayatılması ve hukukun üstünlüğü pahasına aşırıcılık dilinin kullanılması silsilesini tamamlayıcı adımlar olduğuna işaret eden Ureykat, şunları kaydetti:
"Bu adımlar bölgede barış, güvenlik ve istikrar için kalan fırsatları da ortadan kaldıracak. Bu ülkeler (Romanya ve Honduras) Filistin halkının uluslararası forumlardaki haklarına aykırı bir tutum sergiliyor ve uluslararası hukuka aykırı kararlar alıyor. Bunları düzeltmenin, uluslararası hukuka dönmenin zamanı geldi." Avrupa Birliği
'ni, sabit politikasından çıkan ve onu ihlal eden ülkelere karşı gerekli önlemleri almaya çağıran Ureykat, Filistin'in konuyu Arap Birliği
ve İslam İşbirliği Teşkilatı
önünde gündeme getireceğini belirtti.
Romanya ve Honduras'tan Kudüs açıklaması
ABD'de gerçekleştirilen Amerikan-İsrail Halkla İlişkiler
Komitesi (AIPAC) yıllık konferansında konuşma yapan Romanya Başbakanı Viorica Dancila, hükümetin Tel Aviv'deki Romanya büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı aldığını duyurmuştu.
Honduras Devlet Başkanı Juan Orlando
Hernandez de ülkesinin Kudüs'te diplomatik misyon açacağını açıklamıştı.
ABD'nin Tel Aviv büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması
ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık
2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası 14 Mayıs
'ta yapılan resmi törenle açılmıştı.
ABD'nin ardından Orta Amerika
ülkesi Guatemala da büyükelçiliğini, 16 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşımıştı.
Abluka altındaki Gazze
sınırında ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için gösteriler düzenlenmişti. Barışçıl gösterilere müdahale eden İsrail askerlerinin saldırılarında 60'dan fazla Filistinli şehit olmuş, 2 bin 700'den fazla Filistinli de yaralanmıştı.
Kudüs, Filistin, Honduras, Romanya, Güncel
Kaynak: AA