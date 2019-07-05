05.07.2019 00:20
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- Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD Barış İçin Hiçbir Şey Yapmadı"

- Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD barış için hiçbir şey yapmadı"RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Hükümeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana ABD'nin Filistinliler ve İsrail arasındaki barış sürecini ilerletecek hiçbir...

- Filistin Devlet Başkanı Abbas: "ABD barış için hiçbir şey yapmadı"
RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail Hükümeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana ABD'nin Filistinliler ve İsrail arasındaki barış sürecini ilerletecek hiçbir şey yapmadığını söyledi.
Oslo Anlaşması, İsrail Hükümeti ve Filistin Kurtuluş Örgütü arasında ilk defa 1993 yılında barış sürecini başlatmak için imzalandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas Ramallah'ta basına yaptığı açıklamada, Washington'da imzalanan Oslo Anlaşması'ndan bu yana Amerikalı yetkililerin hiçbir yeni ara buluculuk girişimi olmadığını ve tek yanlı ara buluculuğu kabul etmediklerini açıkladı.
ABD'nin Filistinlilere kabul ettirmeye çalıştığı "Yüzyılın Anlaşması" kapsamındaki ilk organizasyon olduğu belirtilen Bahreyn Çalıştayı'na ilişkin açıklama yapan Abbas, Filistin'in kabul etmediği herhangi bir plan veya anlaşmanın başarılı olamayacağını belirtti. - Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD Barış İçin Hiçbir Şey Yapmadı
Kaynak: İHA
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