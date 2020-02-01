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Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD ve İsrail ile tüm bağlarını kesti

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Kahire'de İsrail ve ABD ile tüm bağları kestiğini açıkladı.

01.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:07Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD ve İsrail ile tüm bağlarını kesti
Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 'de ve ABD ile tüm bağları kestiğini açıkladı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de ABD'nin sözde barış planını görüşmek için Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılan Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD ve İsrail ile tüm bağlarını kestiğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Yüzyılın Anlaşması'nı görüşmek için toplanan Arap Birliği toplantısında Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail ve ABD ile tüm ilişkileri kesme kararı aldığını açıkladı.

Yüzlerce Filistinli ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde Orta Doğu barış planını protesto etmek için protesto gösterileri düzenlemişti. - KAHİRE

Amerika Birleşik Devletleri, Filistin, Kahire, İsrail, Politika

Kaynak: İHA

Politika

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