Filistin Devlet Başkanı Abbas, Papa Francis'le Görüştü

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:24



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:24

Papa 1. Francis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Vatikan'da ağırladı.Papa 1. Francis, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı Vatikan'da Aziz Petrus Bazilikasında ağırladı. Görüşmede Abbas, Papa'ya ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasıyla birlikte tırmanan kriz hakkında bilgi verdi. İsrail'in Filistin topraklarına, kutsal yerlere ve insanlara karşı yaptığı saldırılar hakkında bilgi veren Abbas, bilhassa Kudüs'te yapılan insan hakları ihlallerinden bahsetti. Öte yandan Abbas, Papa Francis'in Filistin meselesinde verdiği destekten dolayı teşekkür etti.Vatikan, 2016 yılında Filistin devletini resmen tanımıştı.Mahmud Abbas, Papa ile görüşmesinin ardından İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile görüşecek. - VATIKAN