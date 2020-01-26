Haberler » Güncel » Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem nedeniyle taziye mesajı - Haber

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem nedeniyle taziye mesajı

Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Elazığ'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

26.01.2020 18:24 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:24Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a deprem nedeniyle taziye mesajı

Devlet Başkanı Mahmut Abbas, 'daki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas mesajında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Türk halkına ve depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Abbas, yaralılara ve depremde evleri zarar görenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremde, şu ana kadar 38 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.


Recep Tayyip Erdoğan, Filistin, Elazığ, Deprem, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:22  Kazım Karabekir vefatının 72. yılında anıldı
19:22  Perulular feshedilen Kongre'ye yeni üye seçmek için sandık başında
19:20  Kastamonu'da depremzedeler için yardım kampanyası
19:18  Binali Yıldırım, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti Açıklaması
19:17  Binali Yıldırım, Doğanyol'da depremzedeleri ziyaret etti
26.01.2020 19:31:50