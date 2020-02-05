Haberler » Güncel » Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan 'iki devletli çözüme bağlılık' açıklaması - Haber

Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan "iki devletli çözüme bağlılık" açıklaması

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözüm, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne olan bağlılığını yineledi.

05.02.2020 03:46 | Son Güncelleme: 05.02.2020 03:46Filistin Devlet Başkanı Abbas'tan
Devlet Başkanı Mahmud Abbas, iki devletli çözüm, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne olan bağlılığını yineledi.
Filistin ajansı WAFA'ya göre, Abbas, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştü.
AB'nin adil ve daimi barışın tesisinden yana tavır almasını öven Abbas, iki devletli çözüm, uluslararası kararlar ve Arap Barış Girişimi'ne bağlı olduklarını bildirdi.
Borrell ise AB'nin, iki devletli çözümü ve barış için yürütülen çalışmalara devam edilmesini destekleyen bir tavır içinde olduğunu kaydetti.
Borrell dün yaptığı yazılı açıklamada, AB'nin transatlantik ortaklığı ve İsrail-Filistin sorununu barışçıl bir şekilde çözecek her türlü girişimi desteklediğini belirtmiş ve "ABD'nin 28 Ocak'ta sunduğu girişim, üzerinde uluslararası anlaşma sağlanmış ölçütlerle uyuşmuyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği, Barış Girişimi, Filistin, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

05:00  Yaşar Nuri Öztürk kimdir? Yaşar Nuri Öztürk nereli, neden öldü?
01:00  5 Şubat Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
23:59  Günlük burç yorumları 5 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
17:30  Naylon nasıl yazılır? TDK'ya göre laylon mu, naylon mu?
16:46  Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı ne zaman? Kırklarelispor - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
5.02.2020 06:14:38