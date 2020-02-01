Mahmud Abbas'tan Trump'a yanıt: Tarihe Kudüs'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğim

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak tanımladığı Ortadoğu Barış Planı'nı reddetiğini belirterek, tarihe Kudüs 'ü satan bir lider olarak geçmeyeceğini söyledi.

"BUNU KESİNLİKLE KABUL ETMİYORUM"

Abbad, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Yüzyılın Anlaşması planına tepki gösterdi. "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum." diyen Abbas, "Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. Kudüs benim değil, hepimizindir. Planda Kudüs'ün İsrail'e ilhak edileceğini duyduğum an bunu kesinlikle kabul etmediğimi bildirdim." ifadesini kullandı.

Abbas şöyle devam etti:

"İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütünü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti. ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim."

"TRUMP PLANDAN BİHABER"

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in sözde barış planını hazırladığını anımsatan Abbas, Trump'ın plandan bihaber olduğunu söyledi.

"Daha önce Filistin'in tarihi topraklarının yüzde 22'sinde bir Filistin devletinin kurulmasını kabul ettik. Şimdi ise bu kalan bölgenin yüzde 30'unu talep ediyorlar." diyen Abbas, Trump ile 4 kez bir araya geldiğini, ABD heyetinin de 37 kez Filistin'i ziyaret ettiğini, ancak yapılan tüm bu görüşmelerin "hiçbir sonuç" vermediğini vurguladı.

"TÜM İLİŞKİLERİ KESTİK"

Güvenlik dahil olmak üzere tüm ilişkilerini kestiklerini içeren mesajı İsrail ve ABD'ye gönderdiklerini hatırlatan Abbas, Trump'ın sözde barış planının İsrail'e derhal uygulama hakkı verirken, Filistin'e ise 4 yıl sonra bu hakkı tanıdığını ifade etti.