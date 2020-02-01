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Filistin Devlet Başkanı Abbas: "Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim" (1)

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Kahire'deki Arap Birliği toplantısındaki konuşması Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini belirterek, ABD'nin artık Filistin için bir dost ülke...

01.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:33
Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 'deki Arap Birliği toplantısındaki konuşması Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını reddettiğini belirterek, ABD'nin artık Filistin için bir dost ülke olmadığını söyledi.
Abbas, Mısır'ın başkenti Kahire'deki Arap Birliği toplantısında yaptığı konuşmada, "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Tarihe Kudüs'ü satan veya vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. Kudüs benim değil, hepimizindir. Planda Kudüs'ün İsrail'e ilhak edileceğini duyduğum an bunu kesinlikle kabul etmediğimi bildirdim." ifadesini kullandı.
Abbas şöyle devam etti:
"İsrail'i 1988'den beri tanıdık. Bunun karşılığında, eski İsrail Başbakanı İzak Rabin de Filistin Kurtuluş Örgütünü Filistin'in meşru temsilcisi olarak kabul etti. ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim."
Filistin Devlet Başkanı Abbas:

Amerika Birleşik Devletleri, Arap Birliği, Filistin, Kahire, Güncel

Kaynak: AA


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