Haberler » Güncel » Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan seçimlerin yapılmasına onay

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan seçimlerin yapılmasına onay

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel ve başkanlık seçimlerinin yapılmasına onay verdiğini söyledi.

03.11.2019 18:06Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan seçimlerin yapılmasına onay
Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın genel ve başkanlık seçimlerinin yapılmasına onay verdiğini söyledi.
Hamas Hareketi yöneticileri, Gazze'yi ziyaret eden Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki bir heyet ile yapılan görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda konuşma yapan Heniyye, Filistin Merkez Seçim Komitesi heyetinin kendilerine Abbas'ın genel ve başkanlık seçimlerinin yapılmasını onayladığı bilgisini ilettiğini dile getirdi.
Hareketin, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da yapılacak genel seçimlerin yanı sıra Kudüs'te de yapılmasına bağlı olduğunu vurgulayan Heniyye, Seçim Komitesi ile seçim hazırlıklarının tamamlanmasına kadar diyaloğun devam edeceğini kaydetti.
Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır da seçimlere hazırlık konusunda herhangi bir sorunun olmadığını belirterek, doğabilecek herhangi bir problem hakkında tüm taraflarla anlaşarak bunun üstesinden geleceklerini dile getirdi.
Filistin Merkez Seçim Komitesi Başkanı Hanna Nasır liderliğindeki bir heyet, Filistinli gruplarla genel seçimler meselesini istişare etmek için bugün sabah saatlerinde Batı Şeria'dan Gazze'ye geçmişti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 7 Ekim'de, önce genel seçimlerin, birkaç ay sonra da devlet başkanlığı seçimlerinin gerçekleştirilmesine hazırlık yapılması için ilgili makamlara talimat vermişti.
Filistin Anayasası'na göre her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekirken ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:48 Moldova'da yerel seçimin ikinci turu
23:45 Millilerden Dünya Güreş Şampiyonası'nda 6 madalya
23:45 Beşiktaş'ta gece kulübü sahibinin şüpheli ölümü
22:57 Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı
22:05 Son dakika: Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
20:54 AK Partili eski bakan İdris Naim Şahin, Saadet Partisi yönetimine girince parti içinden sert eleştiriler geldi
3.11.2019 23:52:04