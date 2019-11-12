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Filistin direniş gruplarından "İsrail bedel ödeyecek" açıklaması

Filistin direniş gruplarını içinde barındıran Ortak Operasyon Odası, İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın öldürülmesinin tüm yansımalarına İsrail'in katlanacağını ve bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini duyurdu.

12.11.2019 16:20 | Son Güncelleme: 12.11.2019 16:20Filistin direniş gruplarından
direniş gruplarını içinde barındıran Ortak Operasyon Odası, İslami Cihad Hareketi'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın öldürülmesinin tüm yansımalarına 'in katlanacağını ve bunun bedelini çok ağır ödeyeceğini duyurdu.
Ortak Operasyon Odasından yapılan yazılı açıklamada, "Düşmanın (İsrail) yaptığı, tüm kırmızı çizgileri aşmaktır. Bu da düşmanı Gazze ve Şam'da eşzamanlı işlediği suçlardan tam sorumlu kılmaktadır." ifadesi kullanıldı.
"İsrail'in bu cinayetlerin tüm yansımalarına katlanacağı ve saldırıların bedelini çok ağır ödeyeceği" vurgulanan açıklamada, İsrail'in saldırısına uygun bir cevap vermenin yolunu bulmak için toplantı halinde olunduğu kaydedildi.
Açıklamada, "şehitlerin" kanlarının yerde kalmayacağı ve direnişin sorumluluğunu yerine getireceği aktarıldı.
İsrail ordusunun bu sabah abluka altındaki Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırıda İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata hayatını kaybetmişti.
Ebu'l Ata'nın ölümünün ardından Gazze'den başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in birçok bölgesine roket atılmıştı.
Atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'in yanı sıra İsrail'in güneyindeki birçok bölgede okullar tatil edilmişti.
İsrail bu sabah ayrıca İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Ekrem el-Accuri'nin Suriye'nin başkenti Şam'daki evine de operasyon düzenlemiş, saldırıda biri Accuri'nin oğlu 2 kişi yaşamını yitirmişti.
İsrail ordusu ayrıca abluka altındaki Gazze'de bulunan İslami Cihad Hareketi'ne ait hedefleri savaş uçaklarıyla vurmaya başladıklarını duyurmuştu.

Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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