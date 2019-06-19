19.06.2019 12:15
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Filistin direnişinin sembolü Ahed Tamimi yaralandı

Filistin direnişinin sembolü Ahed Tamimi yaralandı

Filistin direnişinin sembolü olan Ahed Tamimi ve ailesi trafik kazasında yaralandı.

Filistin direnişinin sembolü olan Ahed Tamimi ve ailesi trafik kazasında yaralandı.

Filistin'in sembolü haline gelen ve "cesur kız" olarak tanınan Ahed Tamimi ile ailesi sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde meydana gelen trafik kazasında yaralandı. Yerel kaynaklar, trafik kazasının Ramallah kentine bağlı Nabi Salah köyünde, aracın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu yaşandığını ifade etti. Ahed ve ailesi sağlık ekipleri tarafından Ramallah'taki El-İstişari hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ahed ve ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ahed Tamimi, İsrail askerlerine engel olma ve saldırma suçlamasıyla 8 ay tutuklu kaldıktan geçtiğimiz ağustos ayında serbest bırakılmıştı. - RAMALLAH
Kaynak: İHA
Ramallah, Filistin, Ahed Tamimi, Güncel

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