Filistin Dışişleri Bakanı Maliki Brüksel'de

Avrupa Birliği
(AB
) Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini
, Brüksel
'de Filistin Dışişleri Bakanı Riyad
el Maliki ile görüştü.
AB Komisyonu Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamaya göre, Brüksel'de bir araya gelen Mogherini ve Maliki, İsrail-Filistin sorununu ve iki devletli çözüme ilişkin gelişmeleri ele aldı.
Açıklamada, Mogherini'nin, "İsrail-Filistin çatışmasının sonlandırılmasının tek yolunun iki devletli çözüm olduğunu" yinelediği ve ikilinin Gazze
'deki durumu değerlendirdiği kaydedildi.
Öte yandan Maliki, gün içerisinde Belçika
Dışişleri Bakanı Didier Reynders
ile de bir görüşme gerçekleştirmişti.
Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Reynders, "Brüksel'deki Filistin misyonunun statüsünün yükseltildiğini" duyurmuştu.
Avrupa Birliği,Dışişleri Bakanı,Brüksel,Filistin
08 Kasım 2018 Perşembe 17:33