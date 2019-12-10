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Filistin'e Afrika'dan destek sözü

ADDİS Afrika Birliği, Bağlantısızlar Hareketi ve Arap Birliği, bağımsız Filistin mücadelesine destek sözü verdi.

10.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:18Filistin'e Afrika'dan destek sözü
ADDİS Birliği, Bağlantısızlar Hareketi ve Arap Birliği, bağımsız mücadelesine destek sözü verdi.
Yüzlerce diplomat ve misyon temsilcisi, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" vesilesiyle bugün Addis Ababa'daki Birleşmiş Milletler kampüsünde bir araya geldi.
Katılımcılara seslenen Afrika Birliği Temsilcisi Alex Ratabaye, İsrail'i Filistin'deki işgali sonlandırmaya zorlamak için uluslararası kamuoyuna yaptıkları çağrıyı yineleyeceklerini söyledi.
Bağımsızlar Hareketi'nin dönem başkanı olan Azerbaycan'ın Addis Ababa Büyükelçisi Elman T. Abdullayev, Bağlantısızlar Hareketi olarak bağımsız Filistin için ortaya konan tereddütsüz desteğin devam edeceğini ifade etti.
Arap Birliği Temsilcisi Salhe Sabıunn ise Filistin halkı için bir arada hareket edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İşgal son bulmak zorunda ve bizlerin bir araya gelmeye ve çabalarımızı ikiye katlamaya ihtiyacımız var." diye konuştu.

Arap Birliği, Addis Ababa, Filistin, Afrika, Güncel

Kaynak: AA

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