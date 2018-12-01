Filistin Halkıyla Dayanışma Günü Etkinlikleri - Addis

Filistin
Halkıyla Dayanışma Günü nedeniyle Etiyopya
'nın başkenti Addis Ababa
'daki Birleşmiş Milletler Afrika
Ekonomik Kurulu (UNECA) binasında etkinlik düzenlendi. Filistin'in Addis Ababa Büyükelçisi Nasri Abucaiş'in katıldığı etkinlikte, Filistin bayrağı göndere çekildi. Etkinlikte Filistin'in Addis Ababa Büyükelçisi Nasri Abucaiş ve Arap Ligi'nin Afrika Birliği Temsilcisi Saleh Sahbounhas, konuşma yaptı. Etkinliğe Etiyopyalı yetkililer ve yabancı misyon temsilcileri katıldı.
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01 Aralık 2018 Cumartesi 00:09