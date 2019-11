HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı ve Uluslararası Kudüs ve Filistin 'e Destek Sendikalar Birliği Başkanı Mahmut Arslan, Kudüs ve Filistin bilincinin geliştirilmesi mücadelelerini artırarak sürdüreceklerini belirterek, Filistin haltıyla her zaman dayanışma içerisinde olacaklarını söyledi.Aslan, Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) kararıyla 29 Kasım 1977'den itibaren kutlanan Uluslararası Filistin Halkıyla Dayanışma Günü'nün yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "Filistin halkıyla her zaman dayanışma, birlik ve beraberlik içerisinde olduğumuzu belirtiriz." ifadesini kullandı.İsrail Devleti'nin uluslararası hukuk ve uluslararası insan hakları prensiplerini ve kanunlarını çiğnemeye devam ettiğini vurgulayan Arslan, İsrail Devleti'nin işgal politikalarına son vermedikçe, adil ve kalıcı bir barışa ulaşılamayacağına, bundan dolayı iki devlet arasındaki barışın sağlam bir zemine oturtulmasının mümkün olmayacağına dikkati çekti.Arslan, "Göçe zorlama, abluka ve yıkım yoluyla Filistin halkını kendi topraklarında, temel insani haklarından mahrum bırakan işgalci İsrail Devleti'ne, uluslararası toplum iradesine, kararlarına ve kanunlarına meydan okuyan bu tavrını bir an evvel bırakması çağrısında bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu."Büyük Dönüş Yürüyüşü'ne selam gönderiyoruz"Gazze Şeridi sınırında 30 Mart 2018'de başlatılan barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılanlara selam gönderdiklerini belirten Arslan, "Bütün uluslararası resmi raporlara göre, ekonomisi çökme eşiğine gelmiş olan ve açlığa mahkum edilen Gazze'deki karadan ve denizden devam eden abluka, bir an evvel kaldırılmalıdır." çağrısı yaptı.Son olarak, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının asla kabul edilemeyeceğinin altını çizen Arslan, "Orta Doğu'da kalıcı barış için 1967 sınırları temelinde, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmalıdır." görüşünü paylaştı.