Filistin - Han Yunus - İsrail Askerleri Gazze Sınırında 21 Filistinliyi Yaraladı (2) - Han

Kaynak: AA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Sınırda bekleyen ambulanslar ve göstericileFilistin ve Cezayir bayrağı taşıyanlarİsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi Sınırdan göz yaşartıcı gaz sebebi ile yükselen dumanlarİsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine müdahalesinde 21 Filistinli yaralandı.Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin doğu sınırında düzenlenen gösterilerde, İsrail askerlerinin gerçek mermi ve gaz bombaları kullandığı müdahalesinde 21 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.Açıklamada 17 kişinin gerçek mermiyle, 3 sağlık görevlisi ve 1 gazetecinin ise gaz kapsülü isabet etmesi sonucu yaralandığı aktarıldı.