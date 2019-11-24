Haberler » Dünya » Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı - Haber

Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı

FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Al Malki, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi.

24.11.2019 10:12 | Son Güncelleme: 24.11.2019 10:13Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı

FİLİSTİN Dışişleri Bakanı Riad Al Malki, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne resmi ziyaret gerçekleştirdi. Malki'nin ziyaretinde Güney Kıbrıs ve arasında Siyasi İstişare Protokolü imzalandı. Malki, Rum Dışişleri Bakanlığı'nda Bakan Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

Hristodulidis ile Malki görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede, Siyasi İstişareler Protokolü de imzalandı. Bunun yanında iki ülkenin ticaret odaları arasında ortak müteşebbis konsey oluşturulmasına yönelik anlaşma da imzalandı.

ÜÇLÜ İŞBİRLİĞİ ELE ALINDI

Filistinli Bakan Malki, Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris tarafından da kabul edildi. Rum medyasının aktardığına göre görüşmede Güney Kıbrıs, Yunanistan ve Filistin üçlü işbirliği ile Rum Meclisi ile Filistin Meclisi arasındaki işbirliği ele alındı.

Malki, temasları çerçevesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından da kabul edildi. Malki ile Anastasiadis görüşmesine dair detay verilmedi.



Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kıbrıs, Filistin, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
10:27 Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü 1 ölü, 6 yaralı
10:12 Filistin ile Rum yönetimi arasında Siyasi İstişareler Protokolü imzalandı
10:11 Virajı dönemeyen otomobil, köprüden insanların üstüne düştü: 1 ölü, 6 yaralı
09:54 Kızlık zarı dikimi: 'Halen talep var; herkesin bildiği, kimsenin konuşmadığı bir konu'
09:47 'Beştepe'ye giden CHP'li' iddiasını yazan Rahmi Turan'dan itiraf: Kendimi affetmiyorum
09:25 Organize suç örgütü lideri Ayvaz Korkmaz İstanbul'da yakalandı
09:24 Araştırma: Köpek yaşını insan yaşına çevirmek için yeni formül geliştirildi
21:47 Beyaz Saray ile John Bolton arasında "Twitter şifresi" krizi
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
18:43 Bursa'da ilginç anlar! Çekici lüks aracı kaldırmaya çalışırken yan yattı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
24.11.2019 10:30:19