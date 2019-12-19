Haberler » Güncel » Filistin'in Kudüs Bakanı Hedmi'den 'Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın' çağrısı (1) - Haber

Filistin'in Kudüs Bakanı Hedmi'den "Mescid-i Aksa'ya sahip çıkın" çağrısı (1)

Filistin yönetiminin Kudüs Bakanı Fadi el-Hedmi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 yıl önceki Kudüs kararının ardından İsrail'in Filistin'e karşı kapsamlı bir saldırı başlattığını belirterek, tüm Müslümanları Kudüs'e ve Mescid-i Aksa'ya sahip çıkmaya çağırdı.

19.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:04
yönetiminin Bakanı Fadi el-Hedmi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 yıl önceki Kudüs kararının ardından İsrail'in Filistin'e karşı kapsamlı bir saldırı başlattığını belirterek, tüm Müslümanları Kudüs'e ve Mescid-i 'ya sahip çıkmaya çağırdı.
Kudüs Bakanı Hedmi, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te artan ihlalleri ve Filistinlilerin karşılaştıkları sıkıntılar hakkında AA muhabirine konuştu.
Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak kabul ettiğini duyurduğu 6 Aralık 2017'den sonra İsrail'in Filistin'e karşı geniş ve kapsamlı bir saldırı başlattığını söyleyen Bakan Hedmi, "İsrail'in son zamanlarda artan vahşi saldırılarından dolayı Kudüs'te tamamen karanlık bir dönemde yaşadığımızı söylersek abartmış olmayız." dedi.
Filistin'in Kudüs Bakanı Hedmi'den

Filistin, Kudüs, Aksa, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:54   Traktör hırsızlığı iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı - Haber
17:54   Bulanık'ta mütevelli heyeti seçimi - Haber
17:50   Mersin Barosu, mülteci sorunlarının çözümü için Göç İdaresi ile işbirliği yapacak - Haber
17:47   İlber Ortaylı: "İstanbulca konuşan kalmadı" - Haber
17:47   Kocaispir: "Kültür Evlerimiz adeta birer eğitim yuvası" - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
17:01   Eşini pompalıyla vurup sakat bıraktı, tahliyesini istemedi - Haber
16:55   Terör örgütü PKK/YPG, Türkiye sınırında yine sivilleri hedef aldı! 3'ü çocuk 5 ölü - Haber
16:52   Hayvan hakları savunucuları Büyükada'daki ruam hastalığı nedeniyle İBB önünde eylem yaptı - Haber
15:53   Trafik polisi, eşine ceza yazdı - Haber
19.12.2019 18:01:40