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Filistin'in Ramallah kentinde dev Noel ağacı kuruldu

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde Ramallah kentindeki Al-Bireh Meydanı'nda bulunan dev Noel Ağacı, düzenlenen kutlamayla aydınlatıldı. Vatandaşlar, kutlamalara katılmak için meydana akın etti.

02.12.2019 10:13 | Son Güncelleme: 02.12.2019 10:26

Hazreti İsa'nın yeniden doğduğuna inanılan 'Nativity (Yeniden )' adı altındaki kutlamalar, kent merkezindeki Al-Bireh Meydanı'nda gerçekleşti.

NOEL AĞACI KUTLAMAYLA IŞIKLANDIRILDI

Meydana dikilen Ağacı, düzenlenen kutlamayla aydınlatıldı. Kutlama esnasında dini ayin ve marşlara yer verildi.

HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ YAPILDI

Binlerce kişinin katıldığı kutlamada havai fişek gösterisi de yapıldı. Meydanlara akın eden Filistinliler, özçekim yapmayı da ihmal etmedi.

İşte kutlamalardan renkli kareler;

Filistin'in Ramallah kentinde dev Noel ağacı kuruldu

Ramallah, Doğuş, Noel, Dünya, Güncel

Kaynak: AA


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