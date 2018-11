Filistin'in Yeminli Türkçe Tercümanları Belgelerini Aldı

29 Kasım 2018 Perşembe 23:29



RAMALLAH (AA) – Türkçeye ilginin her geçen gün arttığı Filistin 'de Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi tarafından gerçekleştirilen Arapça-Türkçe ve Türkçe-Arapça çevirmenlik sınavında başarılı olan 4 Filistinli düzenlenen törenle yeminli tercümanlık belgelerini aldı.İşgal altındaki Batı Şeria 'nın Ramallah kentinde bulunan Filistin Adalet Bakanlığı 'nda düzenlenen törene Filistin Adalet Bakanı Ali Ebu Diyak, Türkiye 'nin Kudüs Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos İhsan Eralp Semerci ve Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi ile Yunus Emre Enstitüsü Ramallah Türk Kültür Merkezi temsilcileri katıldı.Filistinli mütercimler Adalet Bakanı Ebu Diyak ile Türk ve Filistinli yetkililerin huzurunda Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin ettikten sonra tercümanlık belgelerini aldı.Adalet Bakanı Ebu Diyak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Mütercimler devlet kurumlarında, hukuk alanında, mahkemelerde ve pek çok alanda yapılan işlemlerin belgelenmesinde çok büyük önem arz etmektedir." dedi.Ebu Diyak ayrıca, Filistin'e her alanda verdiği destekten dolayı Türk halkına ve hükümetine teşekkür etti.Öte yandan Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan Muavin Konsolos Semerci ise Filistinli mütercimlerin Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi'nin yaptığı sözlü ve yazılı sınavlarda gösterdikleri başarıdan dolayı bu belgeleri almaya hak kazandığını söyledi.Semerci, bu adımın Filistin'de hukuk alanına, arşiv ve belgelerin tercüme edilmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi'nin geçen ağustos ayında gerçekleştirdiği sınavda 4 Filistinli bu belgeyi almaya hak kazanmıştı. Böylece merkezin gerçekleştirdiği sınavları geçerek Filistin Adalet Bakanlığı'na kayıtlı Türkçe yeminli tercüman sayısı 8'e yükseldi.İşgal altındaki Filistin topraklarının tamamında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsü Kudüs Türk Kültür Merkezi her yıl yüzlerce kişiye Türkçe eğitimi veriyor.