Haberler » Güncel » Filistin İsrail'den Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesini istiyor - Haber

Filistin İsrail'den Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesini istiyor

Filistin yönetimi, İsrail'den işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yapılması planlanan genel seçimlere katılmalarına izin vermesini istedi.

10.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:50Filistin İsrail'den Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin seçimlere katılmasına izin vermesini istiyor
yönetimi, 'den işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında yapılması planlanan genel seçimlere katılmalarına izin vermesini istedi.
Filistin yönetiminin İsrail ile Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin yönetimi, İsrail'den Kudüslülerin seçimlerde aday olabilmeleri ve oy kullanabilmelerine izin vermesi talebinde bulundu." ifadesini kullandı.
Şeyh, İsrail tarafının söz konusu talebe cevap vermesini beklediklerini kaydetti.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, dün yaptığı açıklamada, Filistin Seçim Kurulunun Filistinli tüm grupların seçimlerin yapılması konusunda mutabık olduğu konusunda kendisini bilgilendirdiğini belirterek, şunları söylemişti:
"İşgal altındaki Kudüs'te seçimlerin yapılmasına ilişkin tek bir adım kalıyor. Kudüs halkının Kudüs dışında bir yerde seçimlere katılmasını asla kabul etmiyoruz."
Abbas daha önce yaptığı bir diğer açıklamada da işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında "birkaç ay içinde" genel seçimlerin yapılacağını belirtmişti.
Filistin Anayasası'na göre, her 4 yılda bir genel seçimlerin yapılması gerekiyor ancak İsrail işgali altındaki ülkede 2006'dan bu yana genel seçime gidilemedi.

Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:18 Aralık ayının Parlayan Yıldızları Sezin Ege Kabaklı ve Elif Spor oldu - Haber
16:18 Köylülerin mozaik sevinci - Haber
16:18 Alfa Romeo'da yılın son fırsatı - Haber
16:14 Başkan Güder, sorunları yerinde dinledi - Haber
16:14 Üniversitelerden Sorumlu İl Başkan yardımcılığına Fatih Tokyürek atandı - Haber
15:29 TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan rahatsızlık geçirdi: Genel durumu iyi - Haber
14:10 Alparslan Kuytul'dan 15 Temmuz açıklaması: Allah isterse şerden hayır yaratır - Haber
13:49 Bomba imha uzmanı Şehit Esma Çevik'in naaşı babaevine getirildi - Haber
13:00 2 çocuk annesi kadının şüpheli ölümü: Olay günü yaptığı paylaşım ortaya çıktı - Haber
12:49 Mardin'de şehit düşen Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın son görüntüleri yürek burktu - Haber
10.12.2019 16:24:46