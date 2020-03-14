Filistin, İsrail'den Filistinli tutukluları serbest bırakmasını istedi
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail'den, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme amacıyla Filistinli tutukluların tamamını serbest bırakmasını istedi.
14.03.2020 19:08 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:08
Filistin Başbakanı Muhammed İştiyye, İsrail 'den, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engelleme amacıyla Filistinli tutukluların tamamını serbest bırakmasını istedi.
Başbakan İştiyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin ailelerini Ramallah 'taki ofisinde kabul etti.
Kabul sırasında açıklamalarda bulunan İştiyye, İsrail'in, Filistinli tutukluları serbest bırakması, tutukluların güvenliğini sağlaması ve cezaevi idaresinin genel güvenlik prosedürlerine uymasını talep etmesi için Uluslararası Kızılhaç Örgütüne bir mektup göndereceklerini söyledi.
İştiyye, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinin, İsrail hapishanelerinde tutulan 6 binden fazla Filistinli tutuklunun sağlığını takip çalışmalarının önemine işaret etti.
İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurmuştu.
Başbakan İştiyye, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin ailelerini Ramallah 'taki ofisinde kabul etti.
Kabul sırasında açıklamalarda bulunan İştiyye, İsrail'in, Filistinli tutukluları serbest bırakması, tutukluların güvenliğini sağlaması ve cezaevi idaresinin genel güvenlik prosedürlerine uymasını talep etmesi için Uluslararası Kızılhaç Örgütüne bir mektup göndereceklerini söyledi.
İştiyye, Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinin, İsrail hapishanelerinde tutulan 6 binden fazla Filistinli tutuklunun sağlığını takip çalışmalarının önemine işaret etti.
İsrail Sağlık Bakanlığı, bugün ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısının 164'e ulaştığını duyurmuştu.
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Kaynak: AA
Manşet
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