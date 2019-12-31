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Filistin İstatistik Merkezi: Dünya genelinde 13 milyondan fazla Filistinli yaşıyor

Filistin İstatistik Merkezi, 2019 yılı itibarıyla dünya genelindeki Filistinli sayısının 13 milyon 350 bin olduğunu açıkladı.

31.12.2019 20:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 20:54 Filistin İstatistik Merkezi: Dünya genelinde 13 milyondan fazla Filistinli yaşıyor
İstatistik Merkezi, 2019 yılı itibarıyla dünya genelindeki Filistinli sayısının 13 milyon 350 bin olduğunu açıkladı.
Merkezden yapılan yazılı açıklamada, Şeridi'nde 2 milyon 19 bin, Batı Şeria'da ise 3 milyon 20 bin Filistinlinin yaşadığı belirtildi.
Filistinlilerin yüzde 42'sinin 1948 yılında yaşadıkları şehir ve köylerden göçe zorlandığı hatırlatılan açıklamada, bir milyon 597 bininin ise İsrail'de yaşadığı kaydedildi.
Açıklamada, yaklaşık 5 milyon 986 bin Filistinlinin Arap ülkelerinde yaşadığı, 727 bin Filistinlinin de diğer ülkelerde ikamet ettiği aktarıldı.

Batı Şeria, Filistin, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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