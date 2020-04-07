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Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'ndan "Kovid-19'la mücadelede sağlık sektörüne destek" çağrısı

Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Filistin sağlık sektörünün desteklenmesi çağrısında bulundu.

07.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:16
Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'ndan
Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesinde Filistin sağlık sektörünün desteklenmesi çağrısında bulundu.
Filistin'deki 133 sivil toplum kuruluşunu tek çatı altında toplayan Filistin Sivil Toplum Kuruluşları Ağı'nın Dünya Sağlık Günü dolayısıyla yayımladığı yazılı açıklamasında, "Filistin'deki sağlık personeli, İsrail işgalinin neden olduğu zor şartlar altında çalışıyor. Buna ek olarak sağlık sistemi zayıf, imkanlar kısıtlı, üstelik tıbbi malzeme ve ilaç eksikliği yaşanıyor." ifadelerine yer verildi.
Donör ülkelere ve insani yardım kuruluşlarına sağlık ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanması için Filistin'deki yerel yardım kuruluşlarına destek verme çağrısı yapılan açıklamada, Filistin hükümetinden de sağlık sektörüne daha fazla bütçe ayırması ve virüsten korunma önlemleri konusunda halkı daha fazla bilgilendirmesi istendi.
Açıklamada ayrıca, işgalci bir güç olması nedeniyle İsrail'in, hapishanelerdeki tutuklular dahil Filistinlilerin sağlığının korunmasından ve sağlık hizmetlerinin ayrım gözetmeksizin tüm vatandaşlara ulaştırılmasından sorumlu olduğu kaydedildi.
Hamas'tan uluslararası topluma " Gazze 'ye sağlık desteği" çağrısı
Öte yandan Hamas, uluslararası topluma "İsrail'in Gazze ablukasının kaldırılması ve Gazze'ye sağlık alanında destek verilmesi" çağrısında bulundu.
Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık gününü idrak eden dünyanın dönüp Gazze'deki ablukaya bakması gerektiğini belirtti.
Kanu, İsrail ablukası nedeniyle Gazze'de Kovid-19'la mücadelede kullanılması gereken tıbbi malzeme konusunda ciddi eksiklik yaşandığını kaydetti.
Gazze'de koronavirüs test malzemeleri tükeniyor
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün gece yaptığı açıklamada, virüs teşhisinde kullanılan test malzemelerinin birkaç saat içerisinde tükeneceği uyarısında bulunarak bu malzemelerin sağlanması için yardım çağrısı yapmıştı.
Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra da 4 Nisan'da düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de Kovid-19 teşhisi için gerekli laboratuvar malzemelerinin tükenmek üzere olduğunu, bu nedenle birkaç gün sonra vaka tespiti yapılamayacağını açıklamıştı.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor. 13 yıldır abluka altındaki Gazze halkı, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi pek çok alandaki kısıtlı imkanlar nedeniyle zorluklar yaşıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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