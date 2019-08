Filistin Taekwondo Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor

'İpeksi Dokunuş ile Sokaktan Madalyaya Uzanan Eller' projesinin destekçilerinden Kocasinan Belediyesi eski Başkanı ve proje destekçilerinden Bekir Yıldız; "Faaliyet devam ediyor ve çocuklardan çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz" dedi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen, Kocasinan Belediyesi ve İPEK Mobilya tarafından desteklenen "İpeksi Dokunuş ile Madalyaya Uzanan Eller" Projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Proje kapsamında çocuklar Antrenör Hasan Keleş tarafından dövüş sporları konusunda eğitiliyor. Proje destekçilerinden olan Kocasinan Belediyesi eski Başkanı Bekir Yıldız, proje ile amaçlarının kaliteli insan yetiştirmek olduğunu vurgulayarak; "Türkiye'de örnek olabilecek bir projeden bahsediyoruz. Aşağı yukarı 7 yıl oldu proje başlayalı. Projenin maksadı çocuklarımızı bilhassa suça eğilimli çocuklarımızı uygun bir şekilde suçtan uzak tutmak ve memleketine, ailesine, kendine faydalı bir nesil yetiştirmek üzere o zaman Kocasinan Belediyesi ve Emniyet Müdürlüğümüz arasında protokol yapılmıştı. Şuanda belediye başkanı olmamakla beraber o gün bu salonu o amaçla yaptım ve emniyet müdürlüğümüzün hizmetine devrettim. O günden sonra çok sevindirici gelişme oldu. Aşağı yukarı gerek bu mahalleden katılmak isteyen çocuklar, gerek emniyet müdürlüğünde kayıtlı olup suça meyilli çocuklar; ehil antrenörler tarafından eğitime alınıyor. Şuanda dövüş sanatları sporlarıyla alakalı 4 bini aştı. Kayseri'nin 20-22 yerinde faaliyet yapıyor, merkezi burası. Bu faaliyet devam ediyor ve çocuklardan çok olumlu sonuçlar alıyoruz. Bundan memnuniyet duyuyoruz. İpek Mobilya diye anılan Kayseri'nin mütevazi fakat her olumlu işe kapısını açıp koşan Saffet Arslan'a da teşekkür borçluyuz, bu işin finans kısmını karşılıyor. İnşallah Kayseri'nin hayırsever zenginleri bu tür projelere koşarlar. Saffet beye, emniyet müdürlüğümüze, Kocasinan Belediyesi'nin şu anki başkanına teşekkür borçluyuz. Bu proje ileriye doğru hamle yapabilecek bir proje. Hem milli sporcular yetişir, Türkiye'yi uluslararası platformda şampiyonlar bu çocuklar arasından rahatlıkla çıkar. Bizim de ümidimiz budur. Fakat esas nokta kaliteli insan yetişmesi. Hasan Keleş antrenörümüz büyük fedakarlıkla, karşılık beklemeden bu projeyi yürütüyorlar. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür borcumuzdur" dedi.Filistin Taekwondo Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyorÖte yandan Filistin Taekwondo Milli Takımı'nın kentte kamp yaptığını ve hazırlıklarına devam ettiğini belirten Yıldız; "Filistin Taekwondo Milli takımı ile bu salon, Hasan hoca ve emniyet müdürlüğü arasında güzel bir ilişki başladı. Filistin Milli Takımı her yıl buraya mutlaka uğrar, kamplardan istifade eder. Biz de Kayseri'de bu işlerle uğraşan insanlar olarak o arkadaşların ihtiyaçlarını karşılamak, yetiştirmek, yardımcı olmak için elimizden gelen her imkanı seferber ederiz. 30'a yakın Filistinli Taekwondo milli takımı sporcusu misafirdir. Bayram süresince buradalar, antrenman yapacaklar. Biz de elimizden geldiğince arkadaşlara katkıda bulunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ