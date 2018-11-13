Filistin Ulusal Konseyi ve Arap Gazeteciler Federasyonu'ndan İsrail'e Kınama

Filistin
Ulusal Konseyi ve Arap Gazeteciler Federasyonu İsrail
'in Gazze
'ye yönelik saldırılarını kınadı.
Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Ulusal Konseyi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, "işgalcilerin Filistin halkına karşı işlediği savaş suçlarından biri" olarak nitelendirildi.
Bu "savaş suçlarının Filistin halkının iradesini kıramayacağı" belirtilen açıklamada, uluslararası topluma katliamı durdurmak için acilen harekete geçmesi ve Birleşmiş Milletler
(BM
) Genel Kurulu'nun Filistin halkına "uluslararası koruma" sağlanmasını öngören kararının uygulanması çağrısı yapıldı. Kahire
merkezli Arap Gazeteciler Federasyonu'ndan yapılan yazılı açıklamada da İsrail'in Filistin basın mensupları ve El Aksa
televizyonunu hedef alması kınandı.
Filistin halkıyla ve Filistin Gazeteciler Sendikası'yla dayanışma mesajı verilen açıklamada, Filistin halkını, gazetecileri ve El-Aksa kanalını hedef alan İsrail'in gerginliği tırmandırmasından endişe edildiği belirtildi.
Açıklamada, İsrail'in işlediği bu suçların, basın özgürlüğünü güvence altına alan ve Filistin halkına yönelik acımasız saldırganlığı suç sayan en basit hukuki kurallara ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu kaydedildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırıları
İsrail'in dün akşamdan bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 7 Filistinli şehit oldu, 25 Filistinli yaralandı. Gazze'deki Filistinli grupların attığı roketler nedeniyle de İsrail tarafında 1 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.
Abluka altındaki Gazze Şeridi
'nde gerginliğin fitili ateşleyen olay pazar günü İsrail ordusuna bağlı özel kuvvetlerden bir grup askerin sivil bir araçla Gazze'ye sızması oldu. Gazze'nin 3 kilometre kadar içerisine sızan İsrail askerlerinin Hamas
'a bağlı birlikler tarafından fark edilmesi üzerine çıkan çatışmada 7 Filistinli şehit oldu ve 1 İsrail askeri öldürüldü.
Olaydan bir gün sonra Hamas ve İslami Cihad'ın da aralarında bulunduğu Filistinli direniş grupları tarafından düzenlenen roket saldırısında 1 İsrail askeri ağır yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail tarafında bir otobüsün hedef alındığı bu saldırıyı, pazar günü şehit olan üyelerinin intikamına almak için düzenlediklerini açıkladı.
Bu olayın ardından İsrail, Gazze'ye hava saldırısı başlatırken Filistinli gruplar da saldırıya roket atarak karşılık verdi.