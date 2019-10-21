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"Filistin ve Arap toplumları Türkiye'nin yanındadır"

Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Suriye konusunda Filistin halkı ve Arap toplumlarının Türkiye'nin yanında yer aldığını söyledi.

21.10.2019 10:28
Hamas Hareketi Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Suriye konusunda Filistin halkı ve Arap toplumlarının Türkiye'nin yanında yer aldığını söyledi.
AA muhabirine konuşan Ebu Zuhri, "Filistin ve Arap toplumları Türkiye'nin yanındadır." dedi.
Ebu Zuhri, "Türkiye'nin kendi güvenliğini ve sınırlarını koruma hakkını destekliyoruz. Türkiye yönetimine, kardeş Suriye'nin toprak bütünlüğünü gözettikleri konusunda güveniyoruz." diye konuştu.
ABD ile Türkiye arasında Barış Pınarı Harekatı konusunda varılan anlaşmaya ilişkin ise Ebu Zuhri, son siyasi gelişmeleri yakından takip ettiklerini, sonuçlarından memnuniyet duyduklarını ve bu sonuçların Türkiye'nin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Filistin, Türkiye, Suriye, Hamas, Güncel

Kaynak: AA

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