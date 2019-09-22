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Filistin yönetiminden "elektrik kesintisi hastalara zarar verir" uyarısı

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da elektrik kesintisine gitmesi durumunda hastaların olumsuz etkileneceğini belirtti.

22.09.2019 06:38Filistin yönetiminden
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da elektrik kesintisine gitmesi durumunda hastaların olumsuz etkileneceğini belirtti.
Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, yazılı açıklamasında, "Elektriğin kesilmesi hastalara, evlerinde buzdolaplarında muhafaza ettikleri ilaçlara ve bunların yanı sıra sağlık merkezlerinde saklanan ilaç ve aşılara zarar verecek." ifadesini kullandı.
İlaç ve aşıların belirli bir sıcaklık derecesinin altında muhafaza edilmesi gerektiğine işaret eden Keyle, elektriğin kesilmesi tehlikesinin tüm Filistin halkının cezalandırılması demek olacağını kaydetti.
Keyle ayrıca uluslararası toplum ve kuruluşları, bu toplu cezalandırmaya yeltenmemesi için İsrail'e baskı uygulamaya çağırdı.
Kudüs Elektrik Şirketi geçen pazartesi, İsrail Elektrik Şirketi'nden, 22-23 Eylül'de Ramallah, Beytüllahim ve Eriha'da elektrik kesintisine başlanacağı yönünde uyarı aldığını açıklamıştı.
Filistin tarafının elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını İsrail karşılıyor.

Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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