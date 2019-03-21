Filistinli Cam Ustası Sanatıyla İşgale Meydan Okuyor - El

Kaynak: AA

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Filistinli cam ustası Yakub en-Netşe'nin atölyesinde cam eşyaları üretmesi Filistinli cam ustası Yakub en-Netşe ile röportajAtölyedeki ürünleri inceleyen turistlerFilistinli cam ustası Yakub en-Netşe'nin kendi atölyesinde ürettiği cam eşyalardan görüntülerAtölyeyi ziyarete gelen Kayid Kasım ile röportaj İsrail'in Filistin'in tarihi ve sosyal dokusu, kültürel değerleri ve mirasını yok etmeye yönelik tüm çabalarına rağmen, Batı Şeria'nın güneyindeki El-Halil kentinde, unutulmaya yüz tutmuş cam sanatı işgale karşı direniyor.Filistinli cam ustası Yakub en-Netşe, atölyesinde ürettiği birbirinden farklı şekil ve renklerdeki yaklaşık 250 parça cam eşya ile El-Halil'de yüzlerce yıllık geçmişi olan bu geleneksel sanatı yaşatmaya çalışıyor.Mesleği babasından öğrendiğini ve 49 yıldır cama şekil verdiğini belirten Filistinli usta, bu geleneksel sanatı yaşatmak için çocuklarına öğretmek istediğini kaydetti."Önceden 15 cam atölyesinin bulunduğu bu beldeye yeniden hayat verdim. Bu atölyelerin hepsi İsrail'in işgal politikaları nedeniyle kapandı. Bense İbrahim Camisi'ne yakın olduğu için özellikle burayı seçtim. Amacım hem Filistin mirasını tanıtmak hem de işgale meydan okumak."İsrail'deki bir Arap beldesi olan Et-Tira'dan atölyeyi ziyarete gelen Kayid Kasım ise hayatında ilk defa camın üretim sürecini yakından gördüğünü belirtti. Rengarenk cam eşyalarla süslü mekanı harikulade bulduğunu söyleyen Kasım, evini güzelleştirmek için bu cam eşyalardan satın alacağını sözlerine ekledi.