Filistinli engelliler, otizmli gencin şehit edilmesini Kudüs'te protesto etti

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından şehit edilmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.

08.06.2020 18:24 | Son Güncelleme: 08.06.2020 19:34
İşgal altındaki Doğu Kudüs'te çok sayıda Filistinli engelli, otizmli İyad Hallak'ın İsrail polisi tarafından şehit edilmesine tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi.
Tekerlekli sandalyeleriyle gösteriye katılan Filistinliler, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin Es-Sahire Kapısı'nda toplandı.
Filistinli engellilerle ilgilenen sivil toplum örgütü "Himem"in (Azim) çağrısı üzerine toplanan Filistinli engelliler, üzerinde "engellilerin onurlu yaşama hakları vardır", "engelli çocuğum okula gitmekten korkar hale geldi" ifadelerinin yazılı olduğu dövizler taşıdı.
İsrail polislerinin çevresinde konuşlandığı gösterideki engelliler ayrıca, siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesine işaret ederek, üzerinde "Engelliler nefes alamıyor" yazılı bir pankart da açtı.
Öte yandan Himem tarafından yapılan yazılı açıklamada, otizmli 32 yaşındaki Filistinli İyad Hallak'ın İsrail polisince şehit edilmesi şiddetle kınanarak, "Bu durum, İsrail'in ötekileştirme politikasının ve zulmünün bir sonucudur. İşgal altındaki Kudüs'te yaşayan engelliler de bu durumdan muzdariptir." ifadeleri kullanıldı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün ilk kez otizmli Hallak'ın şehit edilmesi hakkında konuşmuş ve "Yaşanan bir trajedidir. Otizmli bir kişiden haksız yere şüphelenildi ve bu olayın geniş kapsamlı şekilde incelenmesini bekliyoruz. Tüm İsrailliler ve İsrail hükümeti olarak ailenin acısını paylaşıyoruz." demişti.
Otizmli genç İyad Hayri Hallak, 30 Mayıs'ta Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Doğu Kudüs'ün "Eski Şehir" bölgesinde bulunan El-Esbat (Aslanlı) Kapısı'nda İsrail polisince açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti.
"Tabanca taşıdığı şüphesiyle dur ihtarı yapıldığı ancak bu uyarıya uymayarak kaçtığı" iddiasıyla şehit edilen Hallak'ın üzerinde silah bulunmadığı ve Eski Şehir'deki okuluna gittiği ortaya çıkmıştı. Filistinli engelliler, otizmli gencin şehit edilmesini Kudüs’te protesto etti

Kaynak: AA

Etiketler: Doğu Kudüs, İsrail, Kudüs, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5’e yükseldi Haber
Kene ısırığından ölenlerin sayısı 5'e yükseldi
Şeyma’nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı Haber
Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı Haber
HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı Haber
Şamil Tayyar, 1 ay önce atandığı AK Parti Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevinden ayrıldı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Nusret Gökçe’nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı Haber
Nusret Gökçe'nin mandalar içinde verdiği poza sosyal medyada tepki yağdı
Haberler››Güncel››Filistinli engelliler, otizmli gencin şehit edilmesini Kudüs'te protesto etti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

20:07: Bodrum'da sahile 'beyaz kum' şikayetine inceleme (2) - Haber 20:07: Güney Sudan'da Kovid-19 vaka sayısı 1604'e yükseldi - Haber 20:07: Kırıkkale'de çocuğa çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 3 yaralı - Haber 20:07: Dünya Sağlık Örgütü'nden ırkçılık ve ayırımcılığa karşı küresel protestolara destek - Haber 20:01: ABD'de alınan Kovid-19 tedbirleri "60 milyon yeni vaka"yı önledi iddiası - Haber 19:39: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik, kalabalık deniz kenarı fotoğraflarına isyan etti: Virüse çare bulundu da benim haberim mi yok - Haber 19:19: Bakan Koca, harflerin arasına boşluk koyarak sosyal mesafenin önemine dikkat çekti - Haber 17:41: Aynı maskeyi defalarca kullanan oyuncu Esra Akkaya, enfeksiyon kaptı - Magazin 16:39: HDP, erken seçim iddiaları devam ederken gizli ittifaklara tamamen kapıyı kapattı - Haberler 15:40: Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı - Magazin