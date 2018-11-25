Filistinli Esirlerin Önderi" İçin Dayanışma Gösterisi

25 Kasım 2018 Pazar 18:22



25 Kasım 2018 Pazar 18:22

Filistinliler, hayatının yarıdan fazlasını hapishanede geçiren "Filistinli esirlerin önderi" lakaplı Nail el-Bergusi için işgal altındaki Batı Şeria'da dayanışma gösterisi düzenledi.Filistin Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nin çağrısıyla Ramallah'taki El-Menara meydanında bir araya gelen Filistinliler, Bergusi'nin posterlerinin ve tüm Filistinli tutukluların serbest bırakılması taleplerinin yer aldığı pankartlar taşıdı.AA muhabirine konuşan Bergusi'nin eşi İman Nafi, "Nail, 2011 yılındaki esir takası anlaşmasında serbest bırakıldı ama İsrail hala haksız yere eşimin tutukluluk halini devam ettiriyor." dedi.Bergusi'nin dünyanın en eski siyasi tutuklusu olduğunu söyleyen Nafi, serbest bırakılması için herkesin harekete geçmesi gerektiği dile getirdi.Nafi, uluslararası insan hakları kuruluşlarına, Filistinli tutukluların maruz kaldıkları ihlallerin son bulması ve serbest bırakılmaları için harekete geçme çağrısında bulundu."İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu""İsrail hapishanelerinde en uzun süre kalan siyasi tutuklu" şeklinde kayıtlara geçen Nail el-Bergusi, ilk olarak 1978 yılında 19 yaşındayken tutuklanmıştı.Hamas hareketi ile İsrail arasında varılan "esir takası" anlaşması kapsamında 2011'de serbest bırakılan Bergusi, sonrasında geçici sürelerle birçok kez gözaltına alınmıştı. Son olarak 20 Haziran 2014'te gözaltına alınan Bergusi, tutuklanarak yeniden cezaevine gönderilmişti.İsrail'in Batı Şeria'daki Ofer Askeri Mahkemesi, 22 Şubat 2017'de Bergusi hakkında müebbet ve 18 yıl hapis cezası kararı vermişti.