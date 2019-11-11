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Filistinli genç, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken şehit edilmiş

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bugün şehit ettiği Filistinli Ömer Heysam Bedevi'nin, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken vurulduğu ortaya çıktı.

11.11.2019 23:46 | Son Güncelleme: 11.11.2019 23:46Filistinli genç, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken şehit edilmiş
askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde bugün şehit ettiği Filistinli Ömer Heysam Bedevi'nin, evinin yakınındaki yangını söndürmek isterken vurulduğu ortaya çıktı.
Sosyal medyada yayınlanan videoda, El Halil kentine bağlı El-Arub Mülteci Kampı'nda İsrail güçleri tarafından şehit edilen 22 yaşındaki Bedevi'nin evinin yakınında bir ağacın alev alması üzerine dışarı çıktığı görülüyor.
Görüntüde, çevredekilerin, elinde havluyla yangının olduğu yere doğru ilerleyen Bedevi'den alevleri söndürmek için su getirmesini istediği duyuluyor.
Bu kısa konuşmadan hemen sonra vurulan Bedevi, yere düşüyor.
Filistinli gencin vurulduğu anı görüntüleyen Abdurrahman Hasan da İsrail'in Haaretz gazetesine verdiği röportajda sosyal medyadaki görüntüyü doğrulayan açıklamalarda bulundu.
Hasan, Bedevi'nin İsrail basınında iddia edildiği gibi İsrail askerlerine taş atan gençlerin arasında olmadığını, kampta yaşanan olaylar sırasında evinin önündeki ağacın alev alması üzerine dışarı çıktığını belirtti.
Bu sırada iki el silah sesi duyduklarını söyleyen Hasan, İsrail askerlerince vurulan Bedevi'nin yere düştüğünü ifade etti.
Ömer Heysam Bedevi, El Halil kenti yakınlarında yer alan El-Arub Mülteci Kampı'nda İsrail askerleri tarafından gerçek mermiyle göğsünden vurulmuş, ağır yaralanan Filistinli genç kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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