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Filistinli genç kız asma yapraklarını sanat eserine dönüştürüyor

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Filistinli genç kız Lin el-Hac'ın evinin bahçesinde üzüm yaprakları ile yağlı boya resim yapması Filistinli genç kız Lin el-Hac ile röportaj Filistinli genç kız Lin el-Hac'ın üzerine resim yaptığı üzüm yapraklarını asması ve kurutması Filistinli genç kız Lin el-Hac,...

19.07.2019 13:32
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Filistinli genç kız Lin el- Hac'ın evinin bahçesinde üzüm yaprakları ile yağlı boya resim yapması
Filistinli genç kız Lin el-Hac ile röportaj
Filistinli genç kız Lin el-Hac'ın üzerine resim yaptığı üzüm yapraklarını asması ve kurutması Filistinli genç kız Lin el-Hac, evinin bahçesindeki üzüm yapraklarını yağlı boya kullanarak adeta birer sanat eserine dönüştürüyor.
Gazze Şeridi'nde bahçeli bir evde yaşayan 21 yaşındaki Hac, yaklaşık bir yıldır doğayı ve umutlarını asma yapraklarına resmediyor.
AA muhabirine asma yapraklarını sanat eserine dönüştürme sürecinden bahseden genç kız, yaprakların büyük olanlarını tek tek seçip temizlediğini, üzerinde rahatça çalışabilmek için de yaprakları kitap arasına koyarak birkaç gün beklediğini ifade etti. Filistinli genç kız asma yapraklarını sanat eserine dönüştürüyor
Kaynak: AA
Hac, Güncel

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