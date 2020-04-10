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Filistinli genç kız renkli çizimlerle çocuklara koronavirüsü anlatıyor

Filistinli Nevin Ebu Selim, karantinadaki günlerini çocukları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilinçlendirmek için eğitici çizimler yaparak değerlendiriyor.

10.04.2020 16:56 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:56
Filistinli genç kız renkli çizimlerle çocuklara koronavirüsü anlatıyor
Filistinli Nevin Ebu Selim , karantinadaki günlerini çocukları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) konusunda bilinçlendirmek için eğitici çizimler yaparak değerlendiriyor.

Umre ziyaretini gerçekleştirdikten sonra Suudi Arabistan'dan Gazze Şeridi'ne dönen Nevin Ebu Selim, 14 günlük karantina süresini geçirdiği Deyr el-Belah kentindeki evinde, çocuklara faydalı olmaya çalışıyor.
Sekiz yıldır çocuk kitapları için çizimler yapan Ebu Selim, bugünlerde evinde Kovid-19'la alakalı eğitici karikatür ve çizimler yapıp Instagram hesabından paylaşarak, çocuklara virüsle alakalı bilgiler veriyor, korunma yollarını anlatıyor.
Genç sanatçı, bu şekilde çocuklara bilinç kazandırırken, onları çeşitli yollarla virüsten korunmaya da teşvik ediyor.
Filistinli illüstratör Ebu Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Zorunlu karantinada yaptığım çizimlerle çocuklara eğitici mesajlar vermeye çalışıyorum." dedi.

Ebu Selim, ilk bitirdiği resimde, cerrahi maske takan bir karakteri çizdiğini, bu şekilde çocuklara virüsten korunmak için maske takmak gerektiğini ve bunun ayıplanacak ya da çekinecek birşey olmadığını anlatmaya çalıştığını dile getirdi.

Suudi Arabistan'da bulunduğu süre boyunca maske takıp sık sık dezenfektan kullandığını ve orada insanların eleştirel bakışlarına muhatap olduğunu aktaran Ebu Selim, "Ben bu durumu yaşadım ama sağlığım daha önemli olduğu için hiç umursamadım. Bu çizimlerle çocuklara virüsten korunma yollarını dikkate alma mesajı veriyorum." diye konuştu.

"Resmettiğim karakterlerle çocuklara tokalaşmaktan kaçınma, evlerde kalma, kalabalık ortamlara girmeme, dezenfektan kullanma, elleri sabunla sık sık yıkama gibi tavsiyelerde bulunuyorum." ifadelerini kullanan Ebu Selim, bunların yanı sıra hastalıktan korunmak için dua etmenin de önemini anlattığını söyledi.
Çocukların dikkatini çekmek için canlı renkler kullanmayı tercih ettiğine işaret eden genç kız, tüm dünyanın Kovid-19'la mücadele ettiğini anlatmak için ise dünyayı resmettiği çizimler de yaptığını ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Suudi Arabistan, Selim, Genç, Güncel
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