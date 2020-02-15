Haberler » Güncel » Filistinli gençler İsrail güçlerinin yola kurduğu bariyeri yıktı - Haber

Filistinli gençler İsrail güçlerinin yola kurduğu bariyeri yıktı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Deyr Nizam beldesi Filistinli gençlerin beldeye kurulan bariyerlerden birini yıkması İsrail güçlerinin öz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahale etmesi Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi İşgal altındaki Batı Şeria'da...

15.02.2020 20:10 | Son Güncelleme: 15.02.2020 20:12
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Deyr Nizam beldesi
Filistinli gençlerin beldeye kurulan bariyerlerden birini yıkması
güçlerinin öz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak müdahale etmesi
Filistinlilerin taş atarak karşılık vermesi İşgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Deyr Nizam beldesinin giriş çıkışlarının kapatılmasına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşandı.
Ramallah yakınlarındaki Deyr Nizam beldesi sakinlerinden onlarca kişi, İsrail güçlerinin beldeye giriş çıkışlara izin vermemesine tepki gösterdi ve beldeye kurulan bariyerlerden birini yıktı.
Bariyerin yıkılması üzerine duruma müdahale eden İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak Filistinlileri dağıtmaya çalıştı. Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.
İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında onlarca Filistinli gazdan etkilendi.
Filistinli gençler İsrail güçlerinin yola kurduğu bariyeri yıktı

Batı Şeria, İsrail, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:57  Kibar Feyzo oyuncuları kim? Kibar Feyzo konusu nedir? Kibar Feyzo izle
13:39  Sildenafil nedir, ne işe yarar? Sildenafil zararları neler?
12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
15.02.2020 20:49:03