22.06.2019 14:40
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Filistinli gençler tam teçhizatlı İsrail askerlerini taşlayarak kovaladı

Filistinli aktivist gençler bugün sosyal medyaya, Kalkilye şehrinin Kefr Kudum kasabasında taşa tutulan tepeden tırnağa silahlı İki İsrail askerini kaçışını gösteren bir görüntü attı.

Filistinli aktivist gençler bugün sosyal medyaya, Kalkilye şehrinin Kefr Kudum kasabasında taşa tutulan tepeden tırnağa silahlı İki İsrail askerini kaçışını gösteren bir görüntü attı. Görüntü sosyal medyada tıklama rekoru kırarak İsrail işgal kuvvetlerinin askeri korkak olarak nitelendirildi. İsrail işgal kuvvetleri bu Cuma Batı Şeria 'nın Kalkilya şehrinin Kefr Kudum kasabasındaki göstericiler ve gazetecilere göz yaşartıcı gaz bombası ile müdahale etti. Gaz etkilenin protestocu gençler ve gazeteciler solunum problemleri yaşadı. Kasabaya hücum eden İsrail askerleri evlere girdi ve çatılara çıkarak buraları gözlem ve ateş etme yerlerini olarak kullandı. Protesto gösterisinde bulunan Filistinli gençler ABD'nin Asrın anlaşması projesini kınayan sloganlar attı.
(İHA)Filistinli gençler tam teçhizatlı İsrail askerlerini taşlayarak kovaladı
Kaynak: İHA
Batı Şeria , İsrail , Güncel

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