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Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark'ta eğitim alıyor

Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark'ta eğitim almaya devam ediyor.

24.10.2019 15:12Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark'ta eğitim alıyor
Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark'ta eğitim almaya devam ediyor.
Erciyes Teknopark'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gazze'de kurulu bulunan University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI ile Erciyes Teknopark arasında 2018 yılında imzalanan uluslararası iş birliği protokolü kapsamında Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark'ta eğitim almaya devam ediyor.
Eğitim programı kapsamında Filistinli girişimcilere iş modeli geliştirme, iş fikri doğrulama, ürün/pazar uyumunu yakalama ve yatırımcı sunumu hazırlama başlıklarında eğitimler verildi.

Erciyes Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Recai Kılıç, Kayseri ve çevre illerdeki teknoloji tabanlı girişimciliğin hızlanmasına önemli katkı sağlayan Erciyes Teknopark'ın, artık projeleri ile ülke genelinde ve uluslararası arenada da adından söz ettirdiğini ifade etti.
Kılıç, 2018 yılının başında imzalanan uluslararası iş birliği protokolü kapsamında Gazze'deki University College of Applied Science bünyesinde yer alan teknoloji tabanlı girişimci yetiştirme merkezi olan UCASTI'deki girişimcileri Erciyes Teknopark olarak destekleme kararı aldıklarını kaydetti.
Bu yıl ikincisi düzenlenen eğitim programı kapsamında 11 Filistinli girişimciye şirketlerini büyütebilmeleri için mentorluk desteği ve interaktif bir şekilde eğitimler verdiklerini aktaran Kılıç, Filistinli girişimcilerle Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan sanayi kuruluşlarını ziyaret ederek başarılı örnekleri yerinde gösterdiklerini belirtti.

Erciyes, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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