Filistinli gruplardan "Gazze'deki patlamalar İsrail'e hizmet ediyor" açıklaması

Filistinli gruplar, abluka altındaki Gazze 'de 3 polisin hayatını kaybettiği patlamaların bölgenin güvenliğini hedef alarak İsrail 'e hizmet ettiğini belirtti.Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nde meydana gelen şüpheli olaylar sadece işgalcilere hizmet ediyor." ifadesini kullandı.Filistinlilerin güvenliğinin kırmızı çizgi olduğunu ve İçişleri Bakanlığının Gazze'deki güvenliğin bozulmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Berhum, "İşgalcilerin Gazze'de savaş ile gerçekleştiremediğini, hiç kimse bu tür şüpheli bombalamalar yaparak gerçekleştiremez." değerlendirmesinde bulundu.Filistin Halk Kurtuluş Cephesinin (FHKC) yazılı açıklamasında da saldırılar şiddetle kınanarak, Gazze'deki güvenlik güçlerine her türlü tedbiri alma çağrısı yapıldı."Patlamalar İsrail'e hizmet ediyor"İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada ise, "Saldırılar tüm Filistin halkını hedef alan ve İsrail işgaline hizmet eden bir suç eylemidir." ifadesine yer verildi.Açıklamada ayrıca, İslami Cihad'ın içeriden gelecek her türlü saldırı girişimi karşısında Gazze'deki güvenlik güçleri ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.Filistin Demokratik Kurtuluş Cephesi de patlamaların "Gazze'nin istikrarını bozmayı hedefleyen terör saldırıları" olduğuna ve bu tür saldırıların Gazze'nin güvenliğini hedef almak için her yola başvuran İsrail'e hizmet ettiğine dikkati çekti.Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, dün gece iki ayrı polis noktasında yaşanan ve 3 polisin yaşamını yitirdiği patlamaların ardından Gazze'de acil durum ilan edildiğini duyurmuştu.Patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.