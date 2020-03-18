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Filistinli gruplardan Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı

Filistinli gruplar, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.

18.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:12
Filistinli gruplardan Gazze'ye tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısı
Filistinli gruplar, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için gerekli tıbbi malzeme girişine izin verilmesi çağrısında bulundu.
Tüm Filistinli grupları bünyesinde barındıran Ulusal ve İslami Güçler Komitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası toplum önleyici ve tedavi edici tıbbi malzemelere izin verilmesi için İsrail'e baskı yapmalıdır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşunun (UNRWA) da mültecilere yönelik sorumluluğunu üstlenerek Kovid-19'a karşı gerekli önlemleri alması gerektiği belirtildi.
Gazze'ye dönen 787 Filistinli karantinaya alındı
Öte yandan, Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından Gazze'ye dönen 787 Filistinlinin bölgedeki 8 sağlık merkezinde karantinaya alındığını açıkladı.
Gazze'de basın toplantısı düzenleyen Kudra, gelenler arasında şüpheli 49 kişiye virüs testi yapıldığını ve tüm sonuçların negatif çıktığını belirtti.
Gazze Şeridi'nde bugüne kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.

Kaynak: AA

Etiketler : İsrail, Gazze, Güncel

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