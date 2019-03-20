Kaynak: AA

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin gece saatlerinde 3 Filistinliyi şehit etmesini protesto etmek isteyen Filistinli öğrenciler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Birzeit Üniversitesi öğrencileri, İsrail'in Filistinlilere yönelik artan şiddet eylemlerini protesto etmek için Ramallah yakınlarındaki Beyt-İl İsrail askeri kontrol noktasında gösteri düzenledi.İsrail askerleri Filistinli öğrencileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, askeri kontrol noktasına giden yolu taşlar ve ateşe verdikleri lastiklerle kapatan Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.İsrail askerleri 1 Filistinliyi yaraladıFilistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, bölgede devam eden olaylarda şu ana kadar 1 kişinin plastik mermiyle yaralandığı, onlarca kişinin ise göz yaşartıcı gazdan etkilendiği belirtildi.İsrail askerleri gece saatlerinde Batı Şeria'nın Nablus kentinde bir araca ateş açarak 2 Filistinliyi şehit etmişti. İsrail güçleri ayrıca, 17 Mart'ta Batı Şeria'da 1 İsrail askerinin öldüğü ve 2 İsraillinin yaralandığı silahlı saldırının faili olduğu iddia edilen Filistinli Ömer Ebu Leyla'yı da öldürmüştü.